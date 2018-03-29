بعد تقديمه حفل التيار الإنتخابي .. أين طوني بارود الأن؟!

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- زكية الديراني -



قبل نهاية هذا العام، عاد طوني بارود إلى قناة lbci وقدّم برنامج «The Play List هَي غنّيتي» (إلى جانب زينة الراسي). إستمرّ العمل الفني الترفيهي لحلقات عدّة، ثم غاب عن الشاشة مع انطلاق بث برنامج «ذا فويس كيدز» (على قناة mbc أيضاً). لم تكن فترة غياب بارود للتحضير لمشروع تلفزيوني آخر، بل كان «يطبخ» برنامجاً إذاعياً يبثّ على «صوت الغدّ» (96.7 و97.1 FM). يكشف بارود لـ «الأخبار» تفاصيل مشروعه الجديد، قائلاً: «سأبدأ يوم الثلاثاء المقبل تقديم برنامج «شرقط البارود» (بين السادسة والسابعة مساءً)، يومياً ما عدا السبت والأحد، وسيكون بمثابة تواصل مباشر بيني وبين المستمعين. المشروع كلّه طاقة إيجابية، أي بعيد عن المشاكل السلبية التي يعانيها اللبناني في يومياته».



لكن كيف يجد تجربته الإذاعية الاولى؟ يجيب مقدمّ «أحلى جلسة» (lbci): «لقد بدأت التواصل مع الناس قبل أكثر من 15 عاماً عبر التعليق على مباريات الرياضية (تحديداً كرة السلة). اليوم، تغيّرت وسائل التواصل وأصبحت مباشرة مع المتابعين. في الإذاعة المنبر أكبر والحرية أوسع، والناس سيتفاعلون معي خلال استماعها إليّ».



لكن ماذا عن المشاريع التلفزيونية؟ يلفت إلى أنه يحضّر حالياً لمشروع رمضاني، سيكون عبارة عن برنامج يبثّ على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يكشف عن الكثير من تفاصيله، مكتفياً بالقول إنّه وقّع عقداً مع إحدى الشركات لهذه الغاية وسيتحدّث عن الأمر قريباً.



ويختم مقدّم البرامج اللبناني حديثه بالقول: «ربما أعود بعد الانتخابات النيابية إلى القناة ببرنامج جديد، وكل الأمور ستتضح في الأسابيع المقبلة».