حلقة مميزة من سطوح بيروت هذا الأحد

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#سطوح_بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر شاشة ال OTV يستضيف التينور غبريال عبد النور بحلقة خاصة بعيد الفصح تضيء على معنى القيامة الحقيقي الذي يتجلّى بالانتصار على المرض والاختلاف من خلال عدد من القصص الملهمة, كما ترافقه في الفقرة الثانية الشاعرة ربى سابا حبيب.

الفقرة الأولى تضيء على أشخاص حوّلوا الاعاقة الى طاقة وهم السيدة باتريسيا قسطنطين وابنها جو المصاب بمرض التوحّد ليخبرونا عن تجربتهم وتستضيف أيضا الشاب الياس طوق والشابة اليسا حريق من مؤسّسة ال SESOBEL

وفقرة #ايدي_بإيدك كعادتها مخصّصة لدعم المرأة لخوض الانتخابات النيابة مع الدكتورة في علم الإقتصاد الإجتماعي والبيئي فدوى فايز ناصيف المعروفة بفيفي كلّاب والمرشحة عن الدائرة الثالثة بالكورة لائحة "كلنا وطن" والدكتورة بعلم الأحراج السيدة رانيا المصري المرشحة عن قضاء بعبدا.

برنامج #سطوح_بيروت يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر٬ إخراج باتريك نعيمة٬ منتج اليان بطرس٬ اعداد جومانا سليمان ورنا أسطيح وملاحقة اعلامية كريستين فرح.