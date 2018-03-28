بالفيديو: أحلام تتحدث مع ابنتها بالفرنسية فماذا قالت لها؟

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نشرت الفنانة أحلام مقطع فيديو لابنتيها فاطمة ولولوة، لمناسبة عيد الأم، وكشفت عن الهدايا التي وصلتها منهما.

الصغيرة لولوة كانت هديتها عبارة عن رسالتين تتضمنان أشعارًا باللغتين العربية والفرنسية، عبّرت من خلالهما عن حبّها الكبير لها.

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نشرت الفنانة أحلام مقطع فيديو لابنتيها فاطمة ولولوة، لمناسبة عيد الأم، وكشفت عن الهدايا التي وصلتها منهما.

الصغيرة لولوة كانت هديتها عبارة عن رسالتين تتضمنان أشعارًا باللغتين العربية والفرنسية، عبّرت من خلالهما عن حبّها الكبير لها.

وأبدت أحلام إعجابًا بجمال خط ابنتها، قبل أن تقرأ طفلتها الصغيرة الرسالة التي كتبتها بالفرنسية، ثم شرحت معناها بناءًا على طلب والدها. فما كان من أحلام إلا أن علّقت " tu es tres gentille".

أما هدية فاطمة فكانت عبارة عن باقة كبيرة من الورود باللون الزهري، أفرحت قلب أحلام التي تمنت لابنتيها، وابنها فاهد وزوجها، وكل شخص عزيز على قلبها الصحة والسلامة.

كما كشفت أحلام في فيديو آخر عن هدية أخرى لمناسبة عيد الأم ، وهي عبارة عن قالب حلوى كبير باللون الأبيض، مؤلف من طبقات عدة، ومزيّن بالورود الملونة وقلادة ذهبية كبيرة، كُتب عليه "يا جنّتي دمتِ بخير".

المصدر: سيدتي