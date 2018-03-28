بعد وصفه بأبشع الكلمات.. بالفيديو - ايليو يخرج عن صمته!

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بعد الانتقادات اللاذعة والتعليقات المسيئة التي طالت الشاب ايليو بو زهرا إثر مشاركته في برنامج "نقشت Take Me Out" واختيار المشتركة ايفونا نادر له، استهجن ايليو كلّ ما تعرض له من تجريح لشخصه وعلّق قائلاً: "عيب! لا يحّق لأحد أن يحكم على الآخرين. هذا أنا، لست مصطنعاً ولا ناقصاً ولا غسالة ولا جرّة غاز ولا ناقصاً كما وصفوني".



واعتبر ايليو في أوّل اطلالة إعلامية له بعد البرنامج عبر صفحة "شباب كسروان" على "فايسبوك" أن ايفونا فتاة وفيّة وجميلة وتتمتّع بالأخلاق، وشكرها على كلّ ما قامت به إثر موجة الأكاذيب التي تعرضا لها. وجدّد تأكيده أنه لم يكن يعرف ايفونا قبل مشاركته في البرنامج، كاشفاً أنه ما زال صديق لها وأنه بفتخر بذلك.



وشكر جميع من وقف الى جانبه ودعمه ووصفهم بالشرفاء والقوادم وأولاد العائلات.



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