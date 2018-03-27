بالفيديو: بعد البلبلة.. هذا ما كشفته "إيفونا" عن مواعدتها إيلي

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بعد البلبلة الأخيرة التي أثارتها المشتركة في برنامج "نقشت Take Me Out" إيفونا نادر إثر إختيارها إيلي خليل لتواعده، وبعد الجدل الذي حصل عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي وصلت إلى حدّ الاساءة الى "إيلي"، ردّت إيفونا على كل هذه التعليقات وأوضحت عدداً من النقاط.

ودافعت إيفونا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على "فايسبوك" عن سبب إختيارها إيلي، مؤكّدة أن السبب هو أخلاقه وليست أمور أخرى.

ونفت إيفونا ما ردّده البعض أنها تقاضت أموالا من قناة LBCI لتختار إيلي، معتبرة أنه ليس من مصلحة البرنامج أن تغادره لأنها عنصر أساسي فيه.

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