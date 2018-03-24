اليكم ضيوف وفقرات برنامج سطوح بيروت مع داليا داغر عبر الـOTV هذا الأحد

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يستقبل #سطوح_بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر شاشة ال OTV رمز من رموز الفن الأصيل الفنانة عايدة شلهوب بحلقة تستعيد فيها حكايات الزمن الجميل ويرافقها في الفقرة الثانية الصحافي والشاعر حبيب يونس الذي بدوره يخبرنا عن كتابه "وحدك الكتار... وأكتر".

اما ضيف الفقرة الأولى الشاعر والإعلامي عبد الغني طليس ليطلعنا على آخر إصداراته الأدبية كتاب بعنوان " موسى الصدر يحاكم الزمن العربي " وعن مشروعه التعليمي الجديد.

وفقرة #ايدي_بإيدك كعادتها تلقي الضوء على كيفية دعم المرأة في خوض الانتخابات النيابية مع السيدة نعمت بدر الدين المرشحة عن الدائرة الثانية في بيروت والسيدة انطونيا رامز غمرة مرشحة للانتخابات في قضاء زغرتا.

برنامج #سطوح_بيروت يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر٬ إخراج باتريك نعيمة٬ منتج اليان بطرس٬ اعداد جومانا سليمان ورنا أسطيح وملاحقة اعلامية كريستين فرح.