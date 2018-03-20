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"شو قال... زهيمر؟" عمل مسرحي جديد لجورج تابت على خشبة مترو المدينة

20
MARCH
2018
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يطلّ المسرحي الأستاذ جورج تابت بعمل جديد بدءًا من التاسع من نيسان المقبل على خشبة مترو المدينة في الحمرا، مع ضيف الشرف فيه غناءً المطرب عبدو ياغي. وسيكون عنوان العمل المسرحي السابع لتابت الذي ألفه وأخرجه ، " شو قال ... زهيمر؟ " بمشاركة فرقة Magma Groupوشارك في إخراج العمل الجديد رودي قليعاني.
 
 
 
ملخص عن قصة المسرحيّة الجديدة:
 
 
 
يمرّ الإنسان بمراحل عديدة في حياته، إلى أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة التي تلخّص كل ما مرّ به من حالات وأحاسيس، وتكون نتيجة هذه المرحلة: "ضعف، خرف وعجز"، ويفتقد الإنسان في هذا العمر لنشاط وحيويّة الشّباب، ويفقد الإرتباط بالعالم ويتوصل إلى أدوار بديلة لتلك التي فُقدت نتيجة لأحداث مرّ بها في حياته، ويعاني من حالات يكون فيها أحيانًا مكتئبًا وأخرى طبيعيًا ثم ينتقل إلى حالة من الزهو والإبتهاج أو الهوس والإكتئاب في أشكاله المختلفة... وهذا ما حدث مع "زهيمر" بطل المسرحية، ألذي يجسّد ما يمكن أن يعيشه أي إنسان حين يضيّع في الزمان والمكان...
 
 
 
المسرحيات السابقة  لجورج تابت:
 
 
 
2016- وجوه ( عن العلاقات الزوجية )
 
 
 
2014- الفرنجي برنجي (غنائية كوميدية)
 
 
 
2010- ليال ( دراما عاطفية)
 
 
 
2008- جيل آخر زمن (كوميديا)
 
 
 
2004- و بيبقى لبنان (وطنية)
 
 
 
   - 2003- بحّارة (غنائية أجتماعية) 
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