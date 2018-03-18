بالصور - سيرين عبدالنور تشعل مواقع التواصل بصورة بعد ساعات من ولادتها طفلها

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خطفت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور الانظار بعد إنتشار مجموعة من الصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إنجابها طفلها الثاني.

وبدت سيرين في غاية الجمال وبملامح يغلب عليها التعب والارهاق إلا أنها أسرت قلوب متابعيها بجمالها وإشراقها، فانهالت على الصور المنتشرة التبركات، وتمنى لها الجميع الصحة والسلامة.

بدورها نشرت النجمة نجوى كرم صورة لها مع سيرين بالقرب من سرير الطفل كريستيانو في المستشفى وعلقت عليها: "الحمد لله عالسلامة أختي ألف مبروك. إن شاء الله بعيس بسلام وبعزّ".

فردت سيرين عليها "أختي شكراً لمحبتك ووجودك الدائم حدّي. بحبك كتير".

كذلك نشرت سابين، شقيقة سيرين صورة أخرى لها معها ونالت اعجاب الالاف من متابعيها وتعليقاتهم التي أثنت على جمالهما.

(لها)