بالصور - برنامج "سطوح بيروت" يعايد كل أم في حلقة خاصة هذا الأحد

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#سطوح_بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر شاشة ال OTV يعايد كل أم بحلقة خاصة ضيفتها الممثلة كارول الحاج تحاورها داغر في حياتها المهنية والعائلية وكيفية توفيقها بين أولادها وعملها وترافقها في الفقرة الثانية شقيقتها ميشال الحاج.



في الفقرة الأولى سيتم عرض تقرير خاص من قلب الحدث عن احتفال نظمته كل من جمعية ع سطوح بيروت وقطاع الشباب في التيار الوطني الحر ليحتفلان بعيد الامهات على طريقتهما مع جمعية Canne et Coeur التي تُعنى بكبار السن والمتروكين.



وفقرة #ايدي_بايدك تطرح موضوع اللائحات الانتخابية النسائية في بيروت وحظوظها مع المحامية صوفي ظاظا والمحامية انديرا زهيري.

وتميّزت الحلقة بأجواء فنية خاصة بعيد الأمهات.



برنامج #سطوح_بيروت يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر وإخراج باتريك نعيمة, منتج اليان بطرس اعداد جومانا سليمان ورنا اسطيح وملاحقة اعلامية كريستين فرح.