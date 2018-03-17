إصابة ديمة قندلفت بشظايا قذيفة صاروخية؟

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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بإصابة الممثلة السورية ديمة قندلفت بشظايا قذيفة صاروخية وقعت بالقرب من مكان سكنها في دمشق.

في اتصال بقندلفت لتبيان الحقيقة، فنفت الأخبار شكلاً ومضموناً، مؤكدة أن كل ما ذكر عار من الصحة، وأنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وهي بخير وسلامة.

وأوضحت قندلفت أنها منشغلة بتصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي “المهلب بن أبي صفرة”، كما أنهت مؤخراً مشاركتها في مسلسل “الشك” المقرر عرضه على اليوتيوب مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل.

وانتشرت خلال الأيام الأخيرة العديد من الشائعات التي تتعلق بالممثلين، خاصة مع سقوط الكثير من القذائف على العاصمة السورية جراء الحرب الدائرة هناك.