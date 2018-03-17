بالصورة: هجوم هشام حداد على مارسيل غانم يشعل مواقع التواصل !

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غرد مقدم البرامج هشام حداد على حسابه اثر شيوع نبأ مغادرة الإعلامي مارسيل غانم شاشة الlbc للإنتقال إلى الmtv ، بالقول دون أن يسميه :

"لا يبقى في عقول الناس وقلوبهم الا من يشبههم, ينطق بلسانهم ويتحدث لغتهم اما المتعالي على الفقراء و المتملق لرجال السياسة و شاعر البلاط فلا مفر من ذاكرة تلفظه و تاريخ يلعنه ..." .



وقد أثارت هذه التغريدة ردود فعل واسعة بين مؤيدٍ ومعارض، ممم دفع حداد إلى التغريد مجدداً قائلاً :" تعودوا عليي , انا مش منافق و لا تابع.... انا ما يقبل بالتوريث لانو الزعيم طلب مني , انا ما بقول لزميل انو ناجح بالانتخابات مع انو ساقط , انا ما بتضامن مع شريك السياسيين بتلميع صورتن و بسمي مناضل , عدة أحزاب طلبوا مني اترشح معن و عدة مرشحين دفعولي لاحكي عنن بالمنيح... انا مش هيك".