بالصورة - أصالة لا تحب هذا الفنان...

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لها - أكّدت الفنانة أصالة أنها لا تحبذ كشف الأسرار والإعتداء على خصوصيات الناس، من قبل الفنانين.

وقالت في تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "ل اأحبّ ولاأحترم فنّان أو كائناً من كان، يحكي عن ذكرياته فيفضح أسرار أو يشوّه سيرة أشخاص، فقط لأنّ مكانته سمحت بأنّ يعرف أكثر من غيره".

وأضافت المطربة السوريّة: "الذكريات الّتي يجب أن تُعرف هي ماتخصّنا سواء كانت لطيفه أو غير ذلك، الأمانة هي نسيان أسرار الغير وليس حفظها للوقت المناسب".

ولك توضح أصالة من هو المقصود في تغريدتها التي أثارت جدلاً واسعاً، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.