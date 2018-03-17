من وصفت نوال الزغبي بالندل؟

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لها - صرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي انه من الأمور التي تقلقها في الحياة المرض وخسارة الأحباء. اضافت نوال خلال حلولها ضيفة على برنامج "صالون أنوشكا" الذي تقدّمه الفنانة أنوشكا عبر شاشة DMC أنها بعد تجربة طلاقها أصبحت تتحمل مسؤولية أكبر تجاه أولادها.

وعما اذا تعرضت للظلم على الصعيد الفني قالت نوال انها تقد الفن الراقي كما انها تحترم الجمهور لذلك لم تظلم بل تعرضت لبعض الأمور المزعجة. ومن خلال تجربتها الفنية تعلمت نوال احترام المواعيد مضيفة ان الفن يحتاج إلى الصبر والديبلوماسية. وردا على سؤال عما يقلل من قيمة الرجل بالنسبة اليها قالت نوال :"حين لا يحترم الرجل نفسه ولا المرأة حينها اقل ما يقال فيه انه ندل.