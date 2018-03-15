"..كانت تعاني من مرض السرطان".. ملحم زين يكشف للمرة الأولى قصة "ضلي اضحكي" الحزينة!

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يتحضر النجم اللبناني ملحم زين لتصوير كليب جديد لأغنيته "ضلي اضحكي" مع المخرج اللبناني سعيد الماروق.

وكشف "الريس" لأول مرة في مقابلة سريعة مع برنامج trending قصة الأغنية، مشيراً إلى أنها تحاكي قصة حقيقية مرّ بها الشاعر، ووجه كلماتها لشقيقته التي كانت تعاني من مرض السرطان وطلب منها من خلال الاغنية ان تحافظ على ضحتها، موضحاً أن الاغنية حملت الكثير من المعاني الصادقة التي أرسلها الشاعر لشقيقته قبل وفاتها.

وأكد أن المخرج لن يستوحي من القصة الحقيقية للأغنية، حرصاً على مشاعر عائلة الشابة.

يذكر أن الأغنية من ألبوم "الجرح اللي بعده"، وهي من كلمات فادي مرجان والحان علي حسون.

(لها)