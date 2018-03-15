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مع اقتراب شهر رمضان رامز جلال يعود بمقالب جديدة.. بمساعدة هذه المذيعة اللبنانية!

15
MARCH
2018
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عاد اسم الممثل المصري رامز جلال للتداول مجدداً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث اعتاد أن يقدِّم لجمهوره برنامج المقالب الخاص به كل عام.
 
وعلمت صحيفة النهار اللبنانية، من مصادر لم تسمّها، أنه تم تأكيد خبر استعداد جلال لتصوير برنامج مقالب لرمضان 2018، حيث سيكون التصوير في روسيا، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على اسم البرنامج.
 
وكانت أخبار قد تداولتها الصحف ووسائل الإعلام مؤخراً، تفيد بأن جلال لن يقدم هذا العام برنامج مقالب جديداً، وأن النسخة التي قدَّمها في رمضان 2017 كانت الأخيرة.
 
وأشارت النهار إلى أن الممثل المصري الشهير سيستعين هذا العام بالمذيعة اللبنانية رزان مغربي للإيقاع بضيوفه، بعدما استعان في العام 2017 بالإعلامي اللبناني نيشان.
 
ونشرت رزان صورةً لها عبر حسابها في "إنستغرام"، وهي ترتدي الزِّي الشعبي الروسي، وكتبت: "من روسيا مع حبي ابقوا مستعدين مفاجأة كبيرة قريباً".
 
وبحسب الصحيفة اللبنانية، فإن برنامج المقالب الجديد لرمضان 2018 سيستضيف فناني الصفّين الثاني والثالث، وليس نجوم الصف الأول.
 
ورغم أن منتج البرنامج لم يؤكد هذه المعلومات بعد، إلا أن أخباراً تتداولها المواقع الإعلامية تشير إلى أن جلال سيغتنم فرصة وصول المنتخبات العربية إلى كأس العالم بروسيا العام الحالي 2018، حيث تعتمد حيلته على إقناع ضيوفه وزملائه من النجوم والنجمات بالسّفر إلى هناك، من أجل تصوير حلقات لتشجيع المنتخبات العربية، ليصحبهم بعدها إلى إحدى المناطق الجليدية، وينفّذ مقلبه عن طريق التخفّي بدبٍّ قطبي.
 
وفي العام الماضي 2017، كانت فكرة البرنامج "رامز تحت الأرض" استدراج الضيف الضحية، إلى منطقة ما بالصحراء، حيث يضطر الضيف للتواجد في منطقة رمال متحركة، بينما تظهر له سحلية ضخمة مخيفة.
 
واستعان جلال بالإعلامي نيشان للإيقاع بضيوفه، كما استعان بفريق عمل أجنبي لتكوين مجسم يبدو حقيقياً لهذا الحيوان الضخم، الذي يتواجد بداخله الممثل الشاب، حيث يفاجئ جمهوره في نهاية المقلب.
 
وأكد جلال من قبل في تصريحات سابقة، أن موسم 2017 سيكون الأخير، قبل أن تنتشر أخبار جديدة مؤخراً تؤكد وجود برنامج مقالب جديد له في شهر رمضان 2018.
 
وحظيت برامج المقالب الشهيرة لرامز جلال بأكبر نسب مشاهدة خلال السنوات الماضية، رغم الانتقادات الكثيرة التي تعرّضت لها في مصر والدول العربية.
 
 
 
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