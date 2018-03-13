نجوى كرم توضح بجرأة سبب تورم وجهها!

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هذا ما حدث معها!

شاشة نيوز - وكالات - حدثت النجمة اللبنانية نجوى كرم بكل جرأة ووضوح عن سبب إنتفاخ وجهها في الفترة الماضية، والضجة التي أثيرت حول الأمر.

وكشفت في مقابلة على هامش حفلها في الشارقة عن السبب قائلة: "بصراحة، متل كل الستات بهتمّ بحالي، استخدمت نوع من البوتوكس او الفيلر، وكان الحكيم واعدني ان يخف الورم بسرعة، وأنا شوي وجهي حساس، ما خف الورم بسرعة، فبيّن على السوشيل ميديا، وهيدي كل القصة".

وأضافت: "وهلّق رجعنا لطبيعتنا، عادي هيدي شوية تزبيطات وترتيبات نسائية".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع جرأة "شمس الاغنية"، معتبرين أنها من أكثر الفنانات المتصالحات مع انفسهن وبأنها تتمتع بصراحة عالية لم تمنعها من الاعتراف بالتجميل التي قامت به، وعبروا عن احترامهم الكبير لها.