بعد إغمائها على المسرح.. هذا ما تعاني منه اليسا صحيًا!

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لها - يبدو أن الاخبار التي انتشرت مؤخراً عن معاناة الفنانة اليسا من التعب وبعض المشاكل الصحية، باتت شبه مؤكدة من خلال ما تنشره على حسابها على تطبيق "انستغرام".

فقد نشرت اليسا صورة لطبق الطعام الذي تتناوله وعلقت عليه قائلة: "أشعر بتحسّن وكأنني أخف وزناً مع هذا النظام الغذائي النباتي"، ليكون ذلك إشارة إلى ما تداولته بعص المواقع الالكترونية حول معاناة اليسا من إرتفاع ضغطها بين الحين والآخر وحاجتها لاتباع حمية غذائية للحفاظ على معدّل ضغطها الطبيعي وتجنّباً لتكرار حادثة الإغماء التي تعرّضت لها منذ مدّة على المسرح.