إيميه صيّاح تعيش «شهر عسل»

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عادت الممثلة اللبنانية إيميه صيّاح من دبي، مكان إقامتها في الفترة الماضية إلى جانب زوجها، إلى بيروت، حيث بدأت تصوير أحداث مسلسلها الجديد، وهو خماسية تحمل عنوان «شهر عسل» ضمن سلسلة خماسيات مسلسل «حدوتة حب» المرتقب عرضه خلال رمضان المقبل. تلعب صيّاح في العمل دور «نور»، ورغم تكتّمها على تفاصيل الشخصية، أشارت بعض المصادر الصحافية إلى أنّ المسلسل الذي كتبته كلوديا مرشليان تدور أحداثه حول جريمة قتل، ويلف الغموض هذه الجريمة والأحداث، ضمن اطار من التشويق الذي يستمر حتى الحلقة الأخيرة، ويُشارك في بطولة العمل وسام صليبا، طوني عيسى، رولا حمادة وآخرون.