اختفاء ابنة الشحرورة صباح في ظروف غامضة

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أعلنت ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، المغنية اللبنانية جانو فغالي اختفاء ابنة خالتها، هويدا منذ عام في ظروف غامضة.

وقالت فغالي، في تصريحات صحافية، إن هويدا اختفت منذ أبريل (نيسان) الماضي، ولم تتواصل معها منذ ذلك الحين، مضيفةً أنها حاولت الاتصال علي خطها اللبناني، إلا أنها فوجئت بأن الخط أصبح لأشخاص آخرين.

وأوضحت أن شقيق هويدا الدكتور صباح بحث عنها في الجمعيات الخيرية والكنائس في ولاية لوس انجليس الأمريكية، مشيرةً إلي أن شقيقها تلقي اتصالاً من أحد أصدقائه ليخبره بمشاهدته لهويدا في أحد الفنادق، حيث توجه أخيها إليها وطلب منها دخول المستشفي للعلاج من الإدمان، إلا أنها رفضت بحجة أنها سليمة، وحينما حاول اصطحابها إلي مقر إقامته رفضت، فعرض عليها أن يستأجر لها منزلاً فأبدت موافقتها، ولكنها سرعان ما هربت من الفندق واختفت بعد ذلك.

(24.ae)