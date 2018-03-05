عاصي الحلاني يشتاق إلى شيرين...وماذا قال عن لجنة The Voice الجديدة؟

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عبّر الفنان اللبناني عاصي الحلاني في مقابلة له عن سعادته في مشاركته في برنامج "ذا فويس" قائلاً إن البرنامج له مكانة خاصة في قلبه.

وأضاف عاصي أنه أحب هذا البرنامج لكنه يفتقد أعضاء اللجنة القدامى مثل الفنانة شيرين عبد الوهاب التي يحبها كثيراً والفنان التونسي صابر الرباعي الذي يعتبره "أخاً عزيزًا"، كما عبر عن اشتياقه لكاظم الساهر.

وفي السياق عينه، قال الحلاني إن علاقة طيبة تربطه بأعضاء اللجنة الحالية وأنهم أصدقاء، وأشار الى أن هناك تناغماً بينه وبين كل من محمد حماقي وأحلام وإليسا وأن الأجواء مرحة جداً.

وأضاف الحلاني في المقابلة أن الحماس سيد الموقف بين أعضاء اللجنة الجديدة وهم يتمتعون جميعاً بروح رياضية، معبّرًا عن إعجابه بمستوى المشتركين هذا الموسم.