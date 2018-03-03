A + A -

#سطوح_بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر شاشة ال OTV يستضيف الممثلة بيتي توتل بلقاء شفاف وصريح يلقي الضوء على بداياتها٬ أعمالها٬ وتميّزها بعدّة مجالات كالكتابة٬ الاخراج٬ التعليم المسرحي وغيرها٬ ويرافقها في الفقرة الثانية الممثل هاغوب ديرغوغسيان.

ضيفة الفقرة الأولى الاعلامية ريما رحمة وموضوع الحديث، الاعلام ومواقع التواصل وأزمة الأمن الاجتماعي وتأثيرهم على المجتمع.

وفقرة #ايدي_بإيدك تطرح موضوع قانون زواج القاصرات مع المحامية باتريسيا إلياس سميدا والمحامية نادين موسى.

وتميّزت الحلقة بأجواء فنية خاصة مع فرقة "MAZEEJ".

برنامج #سطوح_بيروت يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر وإخراج باتريك نعيمة, منتج اليان بطرس اعداد جومانا سليمان ورنا أسطيح وملاحقة اعلامية كريستين فرح.