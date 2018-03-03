مفاجأة جديدة حول علاقة كاظم الساهر العاطفية... هذه النجمة كانت تعلم وأخفت الخبر

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كشفت تقارير إعلامية أن نجمة عربية كانت على علم بعلاقة النجم كاظم الساهر بالشابة التونسية سارة مقني، قبل أن يعلن وسام نجل "القيصر" علاقة والده العاطفية.

وأوضحت المصادر أن الفنانة هي المطربة اللبنانية نانسي عجرم، زميلة الساهر في برنامج "ذا فويس كيدز"، حيث التقت بسارة مراراً، في تصوير حلقات الموسم الثاني من The Voice Kids.

وأضافت ان عجرم كانت خير امين على سر الفنان العراقي.

وكشفت المعلومات ان الفتاة من مدينة صفاقس التونسية، لكنها تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، كما انها من خارج الوسط الفني تماماً.

وتم التعارف بين كاظم وسارة عبر اصدقاء مشتركين، قبل ان يتعرف الى أهلها في زيارة عائلية بتونس.

وشوهدت سارة مع الساهر في مناسبات متعددة، كان آخرها تواجدها معه على سفينة "ستارز أون بورد" وأحد المطاعم في مدينة «لاس فيغاس» في الولايات المتحدة الأميركية.

وخرج كاظم الساهر عن صمته أخيراً متحدثاً للمرة الأولى عن موضوع زواجه.

(لها)