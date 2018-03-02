معلومات جديدة عن خطيبة كاظم الساهر.. تحمل هذه الجنسية وكيف تعرف عليها؟

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تأكدت علاقة الفنان العراقي كاظم الساهر بفتاة عربية من خارج الوسط الفني، على لسان نجله وسام.

وكشفت المعلومات ان الفتاة اسمها سارة، من مدينة صفاقس التونسية، لكنها تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، كما انها من خارج الوسط الفني تماماً.

وتم التعارف بين كاظم وسارة عبر اصدقاء مشتركين، قبل ان يتعرف الى أهلها في زيارة عائلية بتونس.

ورافقت سارة "القيصر" في تصوير حلقات الموسم الثاني من The Voice Kids.

وشوهدت مع الساهر في مناسبات متعددة، كان آخرها تواجدها معه على سفينة "ستارز أون بورد" وأحد المطاعم في مدينة «لاس فيغاس» في الولايات المتحدة الأميركية.