هل ودّع القيصر كاظم الساهر حياة العزوبية؟

A + A -

تناقلت وسائل إعلام عربية في العراق وتونس معلومات تفيد بزواج الفنان العراقي كاظم الساهر من فتاة تونسية شابة تدعى سارة.

كذلك ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الفنان العراقي مع الفتاة.

وأكد الصحافي العراقي، حيدر النعيمي، زواج الفنان كاظم الساهر من الفتاة التي تنتمي إلى مدينة صفاقس.

وتناقلت وسائل الإعلام خبر احتفال الساهر بعقد قرانه بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وخلال ساعات، اجتاحت صور كاظم الساهر مع "زوجته الجديدة المزعومة" مواقع التواصل، وشهدت الصور آلاف التعليقات والتهاني والتبريكات، وذلك في ظل مطالبة البعض الفنان بإعلان الأمر رسميا.

وكان النشطاء قد تداولوا أيضا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا لكاظم الساهر برفقة الفتاة في مناسبات أخرى، ووجهوا نداءات للساهر بأن يحسم الأمر، ويعلن خبر زواجه أو ينفيه.

وسبق للساهر الزواج عندما كان شاباً لم يبلغ عامه العشرين، تزوج حينها من سيدة عراقية، أنجب منها ابنيه وسام وعمر، لكنهما انفصلا "بهدوء"، إلا أن الساهر يشير دائما إلى العلاقة الطيبة التي تجمعه بطليقته.

وكاظم الساهر هو مغنٍ وملحن عراقي، ولد في الموصل العراقية عام 1957.

يعرف عن الساهر بأنه لحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعضها القليل التي استعان فيها بملحنين آخرين.

المصدر: العربية