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بالصور: ممثل لبناني شهير ينجو من حادث سير مروع!

1
MARCH
2018
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عبّر الممثل مازن معضم عن سخطه من الوضع المذري الذي وصل اليه البلد على الطرقات خاصة انه لا يمر يوم دون وقوع حوادث سير مروعة ينتج عنها ضحايا.

وقد تعرض “معضم” ليلة الاربعاء لحادث سير سببه كمية من المازوت كانت مسربة على الطريق، فأطلق صرخة ناشد فيها المسؤولين ان يلتفتوا الى موضوع الطرقات الذي هو اهم من موضوع الانتخابات التي ستجري في 6 ايار المقبل لأن حياة الناس اهم من الانتخابات.

وغرّد “معضم” على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر قائلاً: “اليوم انا عملت حادث سيارة بسبب مازوت على الطريق..الحمدلله الله لطف وانا بخير، بس نحنا وين عايشين ولإمتى هيك رح نضل..شكرا للشرطي الدراج اللي عالج الموضوع عقد ما بيقدر وطلب من كميون رمل يكب رمل عالمازوت..لو حدا صرله شي هيدي مسؤولية مين؟! أهم شي مهرجناتكن الانتخابية #قرفنا“.

من جهة الاعمال، يطل الممثل مازن معضّم كضيف شرف في الحلقات الاخيرة من مسلسل “اصحاب 3” انتاج شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد، كتابة آية طيبة واخراج ايلي السمعان ومن بطولة ريتا برصونا، رانيا عيسى، رولا بقسماتي، اسعد رشدان، جو صادر، انور الامير وغيرهم.

كذلك يشارك “معضم” في السابق الرمضاني من خلال بعنون “بوح السنابل”(اسم مؤقت) ويجسد فيه شخصية رجل يعيش صراعاً بين الخير والشرّ. وهو مسلسل اجتماعي يروي حقبة ما قبل حرب تموز 2006، وهو من كتابة فتح الله عمر، اخراج محمد وقاف وانتاج مركز بيروت الدولي. ويضمّ نخبة من ممثلين اللبنانيين ابرزهم عمار شلق.

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