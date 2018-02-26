عادل إمام يفقد أعصابه في الاستوديو ويهدد أبطال العمل والسبب!

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انفعل الفنان عادل إمام بشدة بعد أن وجد عدد من الفنانين المشاركين في مسلسل "عوالم خفية"، يقومون بتصوير أنفسهم في كواليس العمل وتحديداً في استوديو "النحاس"، وينشرون صورهم على حساباتهم على مواقع التواصل.

وفقد عادل إمام أعصابه على الممثلين المشاركين معه، واتصل بمسؤول الإنتاج وطلب منه خصم جزء من أجر أي فنان ينشر صورة من كواليس المسلسل على حساباتهم على مواقع التواصل، بحسب آرم نيوز.

وأضافت التقارير الصحفية أن عادل إمام أكد للعاملين معه في مسلسله "عوالم خفية"، أن السرية مطلوبة في العمل وعليهم عدم نشر أي صورة لهم أو التحدث عن طبيعة أدوارهم حتى يكون ظهورهم على الشاشة مفاجأة للجمهور.

هذه ليست المرة الأولى التي يتردد أن عادل إمام ينزعج من كشف أي تفاصيل تخص عمله قبل عرضه، فكثيراً من التقارير الصحفية تشير إلى إنه من محبي السرية التامة في العمل، وكل عمل يدخل في تصويره يطلب من الفنانين المشاركين فيه عدم نشر أي صورة لهم من كواليس العمل على حساباتهم على مواقع التواصل.

وفي العام الماضي تحديداً، تردد أن عادل إمام ترك الفنانة إليسا تنتظره وقت طويل، لحين استبداله لملابس الشخصية التي يؤديها في مسلسل "عفاريت عدلي علام" حتى لا تظهر في الإعلام.

الجدير بالذكر ي أن مسلسل "عوالم خفية" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي وأسامة عباس وغيرهم.

المصدر: لها