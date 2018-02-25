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وفاة سريديفي كابور.. نجمة بوليوود الأسطورية

25
FEBRUARY
2018
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 ذكرت وسائل إعلام هندية، صباح الأحد، أن نجمة بوليوود الأسطورية الممثلة سريديفي كابور، توفيت عن 54 عاما إثر تعرضها لسكتة قلبية.

وقال سانغاي كابور، شقيق زوجها لصحيفة "إنديان إكسبريس"، إن النجمة المعروفة باسم سريديفي توفيت، السبت، في مدينة دبي الإماراتية خلال حضورها حفل زفاف، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وشاركت سريديفي في عدد من الأفلام بلغات مختلفة من بينها التاميل والتيلوغو والمالايالامية والكانادا قبل أن تظهر في بوليوود عام 1978.

وانقطعت لمدة 15 عاما عن التمثيل منذ عام 1997، قبل أن تعود إلى الساحة مجددا في الفيلم الكوميدي الدرامي "إنغليش فينغليش" في عام 2012.

وفي عام 2013، حصلت سريديفي على وسام بادما شري، رابع أعلى جائزة مدنية تكريمية في الهند.

وكتبت ممثلة بوليوود بريانكا شوبرا: "ليس لدي أي كلمات. خالص التعازي لكل من أحب سريديفي إنه يوم مظلم، ارقدي بسلام".

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