سطوح بيروت يستضيف صاحبة أحد أجمل الأصوات الطربية بلبنان هذا الأحد

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#سطوح_بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر شاشة ال OTV يستضيف صاحبة أحد أجمل الأصوات الطربية بلبنان والعالم العربي المطربة جاهدة وهبة ويلقي الضوء على بداياتها٬ انجازاتها وأرائها بمختلف المواضيع الآنية٬ ويرافقها في الفقرة الثانية المؤلّف الموسيقي ايلي معلوف.



اما ضيفة الفقرة الأولى المحامية كوليت حايك عضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة للحديث عن دعم الهيئة للمرأة في خوض العمل السياسي وعن اطلاق الهيئة شعار خاص لدعم حق منح الأم اللبنانية الجنسية لأولادها.



وفقرة #ايدي_بإيدك تطرح موضوع قانون إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها مع المحامية ربى شكر والكولونيل تريز رزق الله.



برنامج #سطوح_بيروت يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر وإخراج باتريك نعيمة, منتج اليان بطرس اعداد جومانا سليمان ورنا أسطيح وملاحقة اعلامية كريستين فرح.