حرب ريما نجيم - منى أبو حمزة .. تابع!

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أوضحت الإعلامية ريما نجيم الأسباب التي دفعتها الى الظهور الليلة في برنامج "لهون وبس" ("أل بي سي آي"). وكتبت عبر "تويتر" تغريدة أرفقتها بصورة من الحلقة، قالت فيها: "ليسَ ردّاً ولا هجوماً ولا دفاعاً. بل ايقنت أنّ السكوت بعد الان ليس ترفّعاً. إنّه جبنٌ لا اتحلّى به...".

يذكر أن حرباً اعلامية كانت اندلعت بين نجيم والاعلامية منى أبو حمزة، إثر استعادة الأخيرة دخول "بعض الناس" في كتاب غينيس بعد استمرارهم على الهواء مباشرة طوال 48 ساعة، ووصفت الأمر بـ "الجعدنة". حصل ذلك خلال الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج "حديث البلد" ("أم تي في"). ورغم أن أبو حمزة لم تتلفّظ باسم نجيم، إلا أن هجومها عليها بحديثها كان واضحاً.





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