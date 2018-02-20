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Black Panther يحطم كل التوقعات

20
FEBRUARY
2018
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يتجه فيلم (بلاك بانثر)، من إنتاج شركتي ديزني ومارفل، نحو تحقيق إيرادات قيمتها 235 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تزامنت مع عيد الرؤساء الأميركي، مع عرضه في 4020 دار عرض في أميركا الشمالية.

وحطم (بلاك بانثر) وهو من بطولة تشادويك بوزمان وإخراج ريان كوغلر التوقعات الأساسية في أقل من شهر. وكان المتوقع أن يحقق الفيلم، الذي بلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ما بين 100 و 120 مليون دولار عندما ظهرت التقديرات الأولى يوم 25 يناير.

ومنذ ذلك الحين لم يعد الفيلم مجرد مشروع ناجح فحسب بل أصبح حدثا ينبغي رؤيته فيما يقترب من تحطيم أرقام قياسية.

وبلغت إيرادات عرض الفيلم التمهيدي يوم الخميس 25.2 مليون دولار، وهي أكبر إيرادات لعرض تمهيدي ليلة الخميس خلال شهر فبراير، وثاني أكبر إيرادات عرض تمهيدي لفيلم من شركة مارفل.

واستمر الفيلم في تحطيم التوقعات منذ ذلك الحين.

وقدرت ديزني، الأحد، أن يحقق الفيلم إيرادات قدرها 218 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم عدلت هذا الرقم بالزيادة صباح الاثنين بواقع 17 مليون دولار.

وبلغت إيرادات الفيلم يوم الأحد 60.1 مليون دولار، وهي ثاني أفضل إيرادات ليوم الأحد في تاريخ الصناعة، بفارق طفيف عن فيلم (ذا فورس أويكنز) من سلسلة أفلام حرب النجوم، الذي بلغت إيراداته خلال يوم أحد 60.6 مليون دولار.

ومع إغلاق 73 في المئة من المدارس انخفضت إيرادات الفيلم بنسبة 45 في المئة عن يوم الأحد لتصل إيراداته الاثنين إلى 33 مليون دولار، لتبلغ الإيرادات 235 مليون دولار على مدى الأيام الأربعة الأولى من عرضه.

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