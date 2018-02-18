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ردَّ الممثل فادي شربل على الإعلامي رجا ناصر الدين، لإعتباره أنَّ الأخير تهجَّم عليه ضمن برنامج "بخصوص هالشي" عبر إذاعة "صوت الغد".

وفي سياق الحلقة، قال شربل لناصر الدين: "هناك فرق بين النقد والتجريح. إنت عامل بوتوكس لوجَّك مش هيك؟.. إذا بدي إنتقدك بقلَّك إنو البوتوكس اللي بوجك مش مناسب.. أمَّا إذا بدي جرِّح فيك بفقلك: إذا فضيت البوتوكس اللي بوجَّك بتسكِّر كل جُوَر لبنان. هيدا تجريح.. أمّا إنت معي، استخدمت التجريح وما انتقدت".

ويأتي هذا السجال على خلفية عدم مشاركة شربل في الحلقة الأخيرة من برنامج "celebrity duets"، ورداً على الشائعات التي طالته بسبب ذلك.



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