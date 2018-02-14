شاهد.. كيف حطّمت إيفانكا ترامب تقاليد عيد الحب (صور)

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حطَّمت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقاليد وألوان عيد الحب التقليدية المتمثلة في “الوردي والأحمر”، وارتدت زيًا أسود صباح اليوم الأربعاء.

وارتدت إيفانكا، البالغة من العمر 36 عامًا، معطفًا أسود، وزوجًا من الأقراط الكبيرة من الذهب واللؤلؤ، يبدو أنه هدية عيد الحب من جانب زوجها، جاريد كوشنر، الذي ترك المنزل قبل وقت قصير من مغادرة زوجته، مع ابتسامة كبيرة على وجهه.

وبدت “إيفانكا” في مزاج جيد، حيث ارتسمت الابتسامة على وجهها أثناء التقاط عدسات المصورين للصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجدت “إيفانكا” الوقت للاحتفال مع طفليها في وقت سابق من اليوم، حيث قامت بإعداد “الكوكيز”.

ونشرت إيفانكا صورة على “إنستغرام” لطفليها “أرابيلا، 6 أعوام، وجوزيف، 4 أعوام”، وهو يحمل صينية معجنات على شكل قلب، وكتبت عليها “هدية يوم الفلانتاين” وأضافت رمزًا تعبيريًا تضمّن صورة قلبين متشابكين.

المصدر: eremnews