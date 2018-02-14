مفاجأة - رادار ايلي سليمان.. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها!

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وقع ايلي سليمان الذي يقدم فقرة “رادار” ضمن “منا وجر” في فخ عدم المهنية وذلك بعدما اطل يوم الاثنين في البرنامج الذي يعرض عبر شاشة الـ MTV ليقدم فقرته كالمعتاد.



عرض “سليمان” مقطعاً للفنان انور نور من مسلسل “اصحاب3” حيث ظهر وهو يرتدي قميصه “بالمقلوب” الا ان في الحقيقة هذا المشهد اتى ضمن سياق القصة حيث تضطر صديقته الى مساعدته في ارتداء ثيابه فيما هو كان فاقداً للوعي فتساعده على قدر المستطاع ويقول لها في مشهد لاحق”من وراك لبست ال التيشرت بالمقلوب”.



عدم المهنية او التعمق اكثر في الموضوع من اجل المصداقية من واجبات الشخص المحترف الذي يحمل مسؤولية الهواء المباشر ولان “غلطة الشاطر بألف”، حيث كان الاجدر بـ ايلي سليمان ان يتابع ولو قليلاً مجريات احداث المشهد قبل ان يبني رأيه ويعرض مقطعاً تجعل المشاهد يستهزء بالدراما اللبنانية او السخرية من العمل خاصة ان المسلسل يعرض عبر شاشتهم.



ولو كان المشهد صحيحاً لكان البرنامج طبق المثل القائل “منا وجر” الا ان “الرادار” عرّض العمل للسخرية والضحك في الاستديو على شيء ليس بصحيح، وفي حال انقطعت افكار “الرادار” يجب على مقدم البرنامج بيار رباط ان يعطيه اجازة لفترة من الوقت وان يستبدل فقرته بفقرة اخرى تجذب المشاهد اكثر.



هذا الموضوع لم يمر مرور الكرام على شركة مروى غروب المنتجة لمسلسل “اصحاب 3” حيث قامت بدمج المشهدين وكانت لـ ايلي سليمان بالمرصاد.



المنتج مروان حداد علق على الفيديو قائلاً: “ما تواخذنا ايلي سليمان… بس رادارنا كمش راداركون”.