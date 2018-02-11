وائل كفوري سيترشح للإنتخابات النيابية

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أعلن الفنان وائل كفوري عن عزمه الترشح للانتخابات النيابية، المقرر انطلاقها خلال شهر أيار المقبل.





وغرّد كفوري عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عم حَضِّر يا أحبابي برنامج انتخابي وعم فَكِّر بِهاليومين أترَشَّح.. عالنيابي”.

وألقت تغريدة الفنان التي استخدم فيها الزجل، بردود فعل واسعة لجمهوره ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا بين مؤيدٍ لموقفه، ورافضٍ دخوله السياسة.

ولم يتحدث كفوري عقب التغريدة عن طبيعة نيته الترشح أو تفاصيل ذلك، وما إذا كان جادًا فعلاً في الترشح أم أنه يداعب جمهوره، إذ اعتاد على التغريد مستخدمًا أسلوب الزجل للحديث عن قضايا سياسية واقتصادية.