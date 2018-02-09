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أول محجبة في برنامج "ذا فويس" فرنسا تنسحب من المسابقة !

9
FEBRUARY
2018
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أعلنت منال ابتسام، أول فتاة محجبة في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس"، في نسخته الفرنسية، اليوم الجمعة، انسحابها من المسابقة على خلفية اتهامها بدعم التطرّف.

وقالت منال، الفرنسية ذات الأصول السورية، في شريط مصور بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "طرأت العديد من التوترات الصعبة للغاية في الأيام الأخيرة (..) لم أفكر أبدا في إيذاء أي شخص، ولذلك قررت اليوم اتخاذ قرار الانسحاب من هذه المغامرة".

وموجهةً حديثها إلى داعميها، أضافت: "هذا القرار لن يعرقل تقدمي الفني بل على العكس"، بحسب ما نقل موقع "سود ويست" الفرنسي.

وانسحبت منال من البرنامج على خلفية تعرّضها الأسبوع الماضي، للعديد من الانتقادات عقب نشرها منشورا قديما عبر موقع "فيسبوك"، مفاده أنّ "الحكومة الفرنسية هي الإرهاب".

وجاء منشور منال تعليقا على الاعتداء الذي استهدف، في يوليو/ تموز 2016، كنيسة "سانت إتيان دو روفراي" شمالي فرنسا، من قبل متطرّفيْن وأسفر عن ذبح كاهن داخل الكنيسة.

وتعقيبا على الاتهامات التي طالتها، أوضحت منال (22 عاما)، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، الإثنين الماضي، أنّ "الكثير ممّا تردّد لا يعكس ما قصدته من العبارة التي كتبتها (حول الحكومة الفرنسية)".

وقالت "ولدت في مدينة بيسانسون (شرقي فرنسا)، أحب فرنسا، وأحب بلدي، وأدين بكل شدة الإرهاب، وكان هذا سبب غضبي".

وتابعت "أرسل رسالة حب وسلام وتسامح، والدليل أنني اخترت غناء أغنية 'هاليلويا' لليونارد كوهين (كندي ينتمي لعائلة يهودية)، لأنها تلخص بمثالية الرسالة التي تمنيت أن أرسلها كفنانة".

والسبت الماضي، أبهرت منال لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس7" الفرنسي، بأدائها النقي لأغنية "هاليلويا" والتي أضافت لها مقطعا باللغة العربية.

من جهتها، أكدت شركة "إي.تي.في ستوديو فرنسا" المنتجة لبرنامج "ذا فويس"، اليوم، أن انسحاب منال كان بناء على "إرادتها الشخصية".

وقالت الشركة في بيان على موقع "تويتر"، اطلعت عليه الأناضول "نتمنى أن يسفر قرارها عن تهدئة الأجواء المشحونة".

وأضافت أنّ منال "أبهرت الجمهور خلال عرضها الفني الذي كشف عن موهبتها وعكس رسالة سلام وتسامح".

وتابعت بالقول أن "جميع من رافقوا منال خلال البرنامج يتمنون لها أن تستمر وتزدهر في المجال الفني".

الأناضول
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