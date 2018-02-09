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بالفيديو: والد الطفلة "أشرقت" يفجر مفاجأة: لهذا السبب خسرت ابنتي!

9
FEBRUARY
2018
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الطفلة التي أحبها الجميع في برنامج The Voice Kids

القاهرة- شاشة نيوز: كشف أحمد سعد، والد الطفلة أشرقت، متسابقة برنامج The Voice Kids، أن سبب عدم نجاح ابنته في نهائيات البرنامج أمام المتسابق المغربي حمزة لبيض، هو اختيار أغنية لا تُظهر إمكانات أشرقت الصوتية.

وأشار سعد، خلال استضافته ببرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم"، إلى أن الأغنيات التي أدَّتها ابنته في المراحل السابقة من البرنامج كانت من اختياره، وهو ما أظهر موهبتها بوضوح، وأنه أعدَّ ابنته لغناء أغنيتي "ألف ليلة وليلة " لأم كلثوم و"لعبة الأيام" لوردة، إلا أنه فوجئ بأن إدارة البرنامج هي من تختار الأغنية، وبدوره اختار المدرب أغنية "الناس الرايقة" كي تؤديها أشرقت في الحلقة النهائية وهي لا تناسبها، كما أنها لم تشعر بالأغنية التي لم تُظهر موهبتها بإتقان.

ونفى سعد أن يكون الأمر متعمَّداً، مؤكداً احترامه لإدارة MBC والقائمين على البرنامج، وعبَّر عن إعجابه بقوة صوت وإمكانات "لبيض"، والتي لمسها كاظم الساهر منذ بداية البرنامج، حتى إنه كان يختار أغنياته والفريق المنافس له بعناية؛ لإظهار مهاراته الصوتية.

ويزعم سعد أن كاظم الساهر أخفى إمكانات "لبيض" عمداً؛ لكشفها ببراعة في الحفل الختامي.

والد أشرقت أثار الجدل في بداية حلقات البرنامج، بعد أن حازت ابنته إعجاب جميع أعضاء لجنة التحكيم، وحينما حاول الساهر إقناع أشرقت بالانضمام إلى فريقه، أشار لابنته باختيار فريق تامر حسني، وهو ما أثار انتباه الساهر، ودفع سعد للاعتذار لاحقاً.

من جانبه، أكد المطرب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن اختيار أغاني المتسابقين في الحلقة الأخيرة منقسم بين المدرب وإدارة البرنامج، ولا بد أن يوافق الطفل بنفسه على أداء الأغنية"، مضيفاً: "أغنية (حيّرت قلبي) كانت من اختياري، أما أغنية (الناس الرايقة) كانت من اختيار مدرس الموسيقى وإدارة البرنامج".

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