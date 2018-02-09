بالصور - لن تصدقوا اي نجمة عربية وجميلة أصبحت بعد عمليات التجميل

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تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لخبيرة الجمال الكويتية بيبي عبد المحسن، قبل خضوعها لعمليات التجميل.

وأظهرت الصورة عبد المحسن بملامح مختلفية كلياً عن ملامحها الحالية.

وهي مدونة تهتم بالأزياء والموضة والتجميل، وتعتبر عبدالمحسن ناشطة بقوة على الـ"سوشيال ميديا" وهي مطلب للعديد من الشركات العالمية.

وهي ابنة الإعلامية نوال الدرويش وحاصلة على بكالوريوس إعلان وعلاقات عامة، وماجستير في إدارة الأعمال.

واستطاعت عبدالمحسن أن تستغل موهبتها بالعمل الخاص وصنعت لنفسها مكانة جيدة في عالم الأزياء والموضة وأصبحت من الأسماء المعروفة بهذا المجال.