بالصورة: هيفا وهبي تشيد بـ تصرف ماغي بو غصن وهكذا علقت

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علقت الفنانة هيفا وهبي على صورة قديمة نشرتها إحدى صفحات معجبيها جمعتها بالممثلة ماغي بو غصن على السجادة الحمراء تظهر الأخيرة وهي تحاول أن تصلح سحاب فستان هيفا، فكتبت :"هذه اللحظة على السجادة الحمراء .. هذه الإنسانة عزيزة جداً".

إشارة إلى أن هيفا كانت سارعت للاطمئنان على الفنانة إليسا بعد حادثة الإغماء الذي تعرضت له في دبي وتمنّت لها ان تكون بخير حيث علّقت قائلة : "سلامة قلبك اليسا ما تشوفي شر، دعواتنا لك".

من جهة أخرى فما زالت ماغي بو غصن تحصد نجاح فيلمها حبة كراميل الذي يعرض في عدد من الدول العربية وآخرها الأردن.

المصدر: الفن