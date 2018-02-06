عاصي الحلاني لأحلام: "يا ويلك مني"

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قبل ايام قليلة من بدء المنافسة الفعلية في برنامج "ذا فويس"، بدى عضو لجنة التحكيم في البرنامج الفنان اللبناني عاصي الحلاني متحمساً للغاية، وذلك من خلال التعليق الذي نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث توعد زملائه في لجنة التحكيم (إليسا، محمد حماقي، وأحلام)، ووجه لكل منهم رسالة في تعليقه على برومو الموسم الجديد من البرنامج، جيث نشر البرومو وعلق عليه ممازحاً بالتالي:

"المقالب كتيره والأجواء نار انتظرونا باحلى موسم واكيد رح اقول ل حماقي ما بتلطعلكيش ، واذا كنت نايم بمرحلة الصوت لأن كنت مرتاح عالوضع بس هلق رح اصحالك يا إليسا، واكيد جابوكي يا أحلام حتى انا جننك ياويلك مني فريق الملك".

المصدر: الفن