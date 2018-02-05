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بعد أنباء زواجها السري.. شيرين تثير ضجة بصورتها مع طليقها الأول

5
FEBRUARY
2018
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بعد انتشار شائعة زواجها من المغني حسام حبيب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجمة المصرية شيرين عبدالوهاب مع طليقها الأول الملحن مدحت خميس.

وظهرت شيرين مبتسمة مع طليقها خلال بروفات حفلها "هلا فبراير"، ما أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين وتساءلوا عن السبب لا سيما وأنهما انفصلا بسبب ضربه لها وإجهاضها طفلها وخلافات أخرى.

أثارت الصورة جدلاً واسعاً بين متابعيها وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها متسامحة ونسيت وجعها، ومن اعتبر ان الامر يتعلق بمشاركته في عمل فني جديد.

يذكر أن شيرين أعلنت في وقت سابق أنها تزوجت في بداياتها من خميس، وأنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة من زواجهما بسبب سوء معاملته لها وضربها المستمر ما دفعها للاختباء منه أكثر من مرة في خزانة الملابس بسبب عنفه.

وأكدت في إحدى المقابلات أنها أجرت عملية إجهاض حتى تتمكن من الانفصال عنه، ثم تزوجت بعد ذلك من محمد مصطفى وأنجبت منه ابنتيها هنا ومريم.

هذا وتواجه شيرين أخيراً شائعات حول زواجها بشكل سرّي من الفنان حسام حبيب بعدما نشر والده صورة لهما معاً، وعلق عليها: "ابني وعروسته"، إلا أن حبيب نفى الامر وأكد انهما أصدقاء.

المصدر: لها

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