بعد الحادث المروّع.. زين العمر: "انكسر ضهرنا شو هالمصيبة"!

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توفيت زوجة ابن عم الفنان زين العمر، جورج حدشيتي، في مقاطعة مونتريال بكندا إثر حادث سير مروّع وكان برفقتها طفلها شربل البالغ من العمر ٥ سنوات وهو الآن في العناية المركّزة وفي حالٍ حرجة.



وطلب العمر من الأصدقاء الصلاة لشفاء شربل، وغرّد: "نفسي حزينة جداً الآن، أطلب منكم أحبائي الصلاة معي من أجله، والله يرّد عن عيالكن، كم أنت ظالمة وقاسية ايتها الحياة". ونشر صورة في حسابه عبر "فايسبوك" للراحلة وابنها وأرفقها بتعليق: "آخ يا جورج يا ابن عمي انكسر ضهرنا شو هالمصيبة، يا عمري يا جورج الله يصبرك يا خيي، ومار شربل يشفيلك ابنك، بكير يا بريجيت، كسرت قلوبنا".