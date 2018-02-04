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جينيفر أنيستون عن لم شمل مسلسل Friends: بما أن جورج كلوني تزوج فكل شيء ممكن!

4
FEBRUARY
2018
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في آخر حلقات برنامجها التلفزيوني Ellen، قالت ألين دي جينيريس للممثلة جينيفر أنيستون: "لابد أن تعيدوا جمع شمل طاقم مسلسل Friends ثانيةً. أعلم أنَّ الناس تسأل عن ذلك كثيراً".

جينيفر ردَّت بدبلوماسية: "كل شيء ممكن"، وأضافت مازحة: لقد تزوَّج جورج كلوني. في إشارة إلى أن كل شيء ممكن بعد زواج أشهر عازب في هوليوود.

ويتحدث الناس عن لم شمل أبطال المسلسل الأميركي الشهير "Friends" منذ انتهائه في 2004، ومازال يحظى بنسب مشاهدة كبيرة على يوتيوب.

وثبت أنَّ مجرد جمع الممثلين الستة الأساسيين في المسلسل مرةً أخرى يُمثِّل تحدياً كبيراً في حد ذاته، ففي 2016، اجتمع خمسة منهم، فقط، في حلقة خاصة لهيئة الإذاعة الوطنية الأميركية (NBC) تكريماً للمخرج التلفزيوني جيمس باروز، مخرج مسلسل Friends.

وبما أنَّ أنيستون هي أكثر أعضاء فريق المسلسل شهرةً الآن، فعليها أن تحمل على عاتقها إجابة السؤال حول إمكانية لم الشمل مرة أخرى، وفقاً لموقع Mashable الأميركي.

وقد أجابت بالفعل عن السؤال في عامي 2016 و 2017، وأشارت في المرتين إلى عبير عقد التسعينيات، وأنَّها لا تتصور مسلسل Friends ونجومه يحملون الهواتف الذكية، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.


قبل أربعة أيام، قال ديفيد شويمر إنَّه يشك في هذا الاحتمال. وقال ماثيو بيري، أيضاً إنَّ لم الشمل مرة أخرى يُمثِّل كابوساً له بالمعنى الحرفي للكلمة.

وحتى غانثر (الذي أدَّى دوره الممثل جيمس مايكل تايلر) يقف ضد هذا الاقتراح! ربما علينا أن نتخلى عن هذه الفكرة إذن، يقول على برنامج نقله موقع صحيفة Mirror البريطانية

لكن، مات لوبلان، الشهير بـ"جوي"، قال لموقع "ديلي بيست" الأميركي، في حواره معه في أغسطس/آب 2017: "إنه لا يرى أن هذا الأمر قابل للتحقيق".

ولا يرى لوبلان، الذي يروِّج حالياً للموسم الأخير من مسلسله Episodes والذي يُعرَض على شبكة قنوات شوتايم، إن فكرة إعادة إنتاج مسلسل Friends بعيدة الاحتمال فقط؛ بل يعتقد أيضاً أنها فكرةٌ بشعة.
وتساءل لوبلان: "أية قصةٍ نرويها هنا؟ لقد سلكت شخصيات المسلسل طرقاً منفصلة، وتقدم جميعهم في السن، لدى كل شخصٍ شاهَد المسلسل تصورٌ مختلف عما أصبحت عليه ريتشيل، وروس، ومونيكا، وتشاندلر، وفيبي، وجوي بعد مرور 13 عاماً على عرض الحلقة الأخيرة للمسلسل، أعتقد أنه من الأفضل ترك التصوُّرات المختلفة لكل مشاهدٍ كما هي".

جديرٌ بالذكر أنَّ المسلسل يُعرَض حالياً على شبكة نتفليكس.

المصدر: huffpostarabi

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