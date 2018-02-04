بالصور - أحلام تفجر وجود مفاجأة في الحلقة الأولى من the Voice

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كشفت الفنانة الإماراتية أحلام لجمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحضيرها لمفاجآة في الحلقة الأولى من "ذا فويس"، بعد ان عادت للإنضمام الى لجنة المدربين النجوم عاصي الحلّاني ومحمد حماقي واليسا.

وغرّدت النجمة الخليجية في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "ذا فويس انتظروني السبت القادم على الاولى وشاشه كل العرب بيتي mbc ١٠/٢/٢٠١٨ م TheVoice".

وأضافت:" وهناك مفاجاه بانتظار جمهوري في كل الوطن العربي".

يذكر أن مجموعة قنوات MBC أعلنت انطلاق الجزء الرابع من برنامج اكتشاف النجوم "ذا فويس" في العاشر من شباط/فبراير الجاري عبر شاشتي MBC1 وMBC مصر.

المصدر: لها