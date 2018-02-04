اليكم تفاصيل حالة اليسا الصحية التي ادت الى فقدان وعيها على المسرح

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كشفت تقارير إعلامية تفاصيل حالة اليسا الصحية التي ادت الى فقدان وعيها على المسرح، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أول من أمس (الجمعة)، في القرية العالمية في إمارة دبي الخليجية.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم»" أن إغماء إليسا نتج عن ارتفاع في ضغط الدم، وهو ما تسبب في فقدانها لوعيها، قبل أن تختتم حفلها، الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى أن إليسا قدمت وصلات غنائية في الحفل، لنحو 70 دقيقة تقريباً.

وأوضحت أن من أسباب إرهاق إليسا في الوقت الحالي، هو ارتباطها بجلسات تصوير متعددة لأكثر من برنامج تليفزيوني، أحدهما يتم تسجيله لصالح "تلفزيون دبي".

المصدر: لها