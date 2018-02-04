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حفل ناجح لبيبلوراما بكازينو لبنان كرم شخصيات جبيلية!

4
FEBRUARY
2018
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بيبلوراما تبدع بحفل تكريم شخصيات جبيلية بكازينو لبنان!

بحفل ضخم ووسط حضور سياسي واجتماعي واعلامي فاعل، اقامت مؤسسة بيبلوراما مساء السبت ٣ شباط، حفل عشائها السنوي تحت شعار "ثمار الانسانية " في صالة السفراء في كازينو لبنان تم خلاله تكريم ١١ شخصية جبيلية لمعت في مختلف المجالات الانمائية والاعلامية والاجتماعية.

قدمت الحفل الاعلامية في قناة الotv جويل بويونس التي القت كلمة بيبلوراما متمنية النجاح لجميع المكرمين، وكذلك الرسالة التي وصلت من قصر بعبدا لبيبلوراما والتي تمنى فيها رئيس الجمهورية ميشال عون دوام النجاح للمؤسسة وللمكرمين جميعا والتوفيق للجميع.

ومن ابرز المكرمين كل من الصحافية الين فرح ورئيس بلدية جاح غابي عبود ومؤسس ورئيس جمعية هدفنا عبدو العتيق والمغترب اللبناني جوزيف الياس والمهندس انطوان لحود ورئيس المجلس الثقافي في جبيل نوفل نوفل ورئيس مصنع ميلينيوم ربيع عواد ورئيسة مهرجانات غلبون ندى عاد ورئيس بلدية المزاريب وعرستا بشير افرام ورئيس مركز الدفاع المدني في جبيل شكيب غانم والمطرب فهد عقيقي الذي احيا السهرة وسط انغام موسيقية هادئة.

وقد حضر الحفل الى العميد شامل روكز ووزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ممثل عن كل من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات سمير جعجع، وعن الرئيس السابق ميشال سليمان والمطران ميشال عون ووجوه اعلامية بارزة.

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