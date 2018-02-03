سطوح بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر ال OTV مع الفنانة حنين أبو شقرا و زوجها السيد فيليب فضلو

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#سطوح_بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر شاشة ال OTV في حوار خاص مع الفنانة حنين أبو شقرا بين الفن٬ الأمومة والعائلة ويرافقها في الفقرة زوجها السيد فيليب فضلو.

في الفقرة الأولى تطرح داغر موضوع العنف ضد المرأة وتطلق صرخة من خلال ريبورتاج يطالب باقرار القوانين.

وضيف هذا الأسبوع في فقرة خبرية وغنية هو الصحافي الياس حداد الذي يحتفل بيوبيله الذهبي ويخبر قصّة أغنية "الليله يا سمرا".

فقرة #ايدي_بايدك تفتح داغر فيها موضوع تشجيع المرأة على الولوج في الشأن العام وتستقبل السيدة نايلة جعجع والسيدة يانا سمراني كما تناقش معهما موضوع الزواج المدني.

برنامج #سطوح_بيروت يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر وإخراج باتريك نعيمة, منتج اليان بطرس اعداد جومانا سليمان وملاحقة اعلامية كريستين فرح.