living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سطوح بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر ال OTV مع الفنانة حنين أبو شقرا و زوجها السيد فيليب فضلو

3
FEBRUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

#سطوح_بيروت مع داليا داغر هذا الأحد الساعة 8.30 عبر شاشة ال OTV في حوار خاص مع الفنانة حنين أبو شقرا بين الفن٬ الأمومة والعائلة ويرافقها في الفقرة زوجها السيد فيليب فضلو.

في الفقرة الأولى تطرح داغر موضوع العنف ضد المرأة وتطلق صرخة من خلال ريبورتاج يطالب باقرار القوانين.

وضيف هذا الأسبوع في فقرة خبرية وغنية هو الصحافي الياس حداد الذي يحتفل بيوبيله الذهبي ويخبر قصّة أغنية "الليله يا سمرا".

فقرة #ايدي_بايدك تفتح داغر فيها موضوع تشجيع المرأة على الولوج في الشأن العام وتستقبل السيدة نايلة جعجع والسيدة يانا سمراني كما تناقش معهما موضوع الزواج المدني.

برنامج #سطوح_بيروت يعرض مساء كل أحد الساعة 8.30 عبر شاشة الـ OTV وهو من اعداد وتقديم الإعلامية داليا داغر وإخراج باتريك نعيمة, منتج اليان بطرس اعداد جومانا سليمان وملاحقة اعلامية كريستين فرح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout