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بالفيديو: النجمة إليسا تفقد الوعي وسط صراخ الجمهور.. ماذا جرى؟!

3
FEBRUARY
2018
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تحدثت تقارير صحفية عن الأسباب التي أدت لفقدان الفنانة إليسا للوعي بشكل مفاجئ على المسرح، أثناء إحيائها حفل في القرية العالمية في دبي.

وقالت التقارير أن إليسا ارتفع ضغط دمها بشكل مفاجئ، مما أدى لفقدانها للوعي وسقوطها وسط صراخ الجمهور الذي صدم من المشهد.

ويعود سبب ارتفاع ضغط دم إليسا إلى شعورها بالإرهاق الشديد، نظراً لتصويرها أكثر من جلسة تصوير في دبي، من أجل برامج سجلتها لصالح تليفزيون دبي، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأضافت الصحيفة الإماراتية أن إليسا قدمت وصلة غنائية مدتها 70 دقيقة، إلا إنها لم تتمكن من مواصلة الحفل الذي كان من المفترض أن يستمر ساعة ونصف أي 90 دقيقة، لتسقط على أرض المسرح من شدة التعب.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي أشتعلت بالأمس بعد تداول فيديو لسقوط إليسا، بشكل مفاجئ على مسرح القرية العالمية في دبي، لتنهال تعليقات محبيها من كل مكان من أجل الاطمئنان على نجمتهم المفضلة.

وفي ذا السياق، غرد العديد من المشاهير على حساباتهم ليحمدوا الله على سلامة الفنانة إليسا، وكان منهم الفنانة سيرين عبد النور وهيفاء وهبي وخبير التجميل بسام فتوح والصحفي ايلي باسيل وغيرهم.


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