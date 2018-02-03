بالفيديو: شجار يؤدي الى سقوط الممثلات اللبنانيات فوق بعضهن!

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مقطع فيديو طريف

شاشة نيوز - وكالات - نشر حساب شركة "الصدى للانتاج الفني" في تطبيق "انستجرام" مقطع فيديو طريف، يرصد سقوط الممثلات البطلات فوق بعضهن في مشهد عفوي ومضحك.

وفي التفاصيل، تشاجرت الممثلة ناتاشا شوفاني بدور "يارا" مع شقيقتيها "سيما" و"لارا" من تجسيد الممثلتين جووي خوري وجوي الهاني اللتين وقعتا فوق بعضهما، بعدما دفعتهما شوفاني.

والعمل من انتاج "الصدى" وكتابة مروان قاووق ورنيم عودة وإخراج أسامة الحمد، ومن بطولة نخبة من الممثلين اللبنانيين على رأسهم وسام حنّا ويوسف حدّاد وعلي منيمنة وليلى جريج وربيع الحاج وخالد السيّد وروز الخولي، إضافة إلى ميريام عطالله ومعن كوسا من سورية.







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