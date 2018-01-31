رجال لبنان.. من الأجمل في العالم

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لطالما حكمت المجتمعات على المرأة بناءً على شكلها، أمّا الرجل بحسب الفكر التقليدي فـ«ما بيعِبلو». هذه الأفكار التي تَشرّبتها الأجيال تدفع الفتاة منذ صغرها، مروراً بسنوات المراهقة والبلوغ، إلى الاهتمام بشكلها بإفراط، بينما تشجّع المجتمعات الرجل على عدم صرف الوقت على هذه الكماليات ليهتم في المقابل بتقوية بنيته الجسدية وشخصيته ليكون قوياً «قبضاي»، ويهتم بتطوره الفكري والاجتماعي والعلمي... فهل فعلاً «الرجّال ما بيعِبلو»؟ ولماذا يشجعون الفتاة على التجَمّل بينما يقنعونها بأن تقبل برجل ليس جميل المظهر؟

إذا أردتِ أن تبحثي عن رجل وسيم، أصدر موقع Insider Monkey العالمي قائمة لترتيب البلدان من حيث الرجال الأكثر وسامة، واعتمد الموقع على نتائج مسابقات الجمال العالمية مثل Mr. Global, Mr. international, Mr. world.

ويبدو بحسب هذه القائمة أنكِ لن تبحثي عن الوسيم طويلاً، فقد تلتقينه في الحي حيث تقطنين أو في مكان عملك في لبنان! نعم في لبنان. فقائمة البلدان التي تجمع أجمل الرجال حول العالم ضَمّت 15 بلداً، لكنّ اللافت في ذلك هو احتلال لبنان المراتب الأولى.

فقد تصدّرت البرازيل القائمة، وحلّت فيتنام في المرتبة الثانية، أمّا جمال شباب لبنان فتوّج في المرتبة الثالثة عالمياً.

وعدّدت القائمة باقي المراتب التالية حيث حلّ شباب فنزويلا في المرتبة الرابعة، ثم الفيليبين، والهند في المرتبة السادسة، بينما حلّت الصين سابعة، وأتى الجمال الاسباني لفئة الشباب ثامناً في القائمة، وبعده السويدي، لتحلّ جنوب افريقيا في المرتبة العاشرة، أمام كل من ميانمار، تشيكيا، تركيا، فرنسا، وكوريا الجنوبية.