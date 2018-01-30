بالفيديو - نادين الراسي على الثلج بالمايوه.. لا شيء مستحيل!

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نشرت الفنان اللبنانية نادين الراسي مقطع فيديو لها في أثناء تواجدها في أكبر منتجع تزحلق على الجليد في الشرق الأوسط "مزار كفردبيان" في لبنان، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "نادين" في الفيديو وهي ترتدي مايوه، وتقف وسط الجليد، متحدية برودة الجو، وعلقت على الفيديو حيث كتبت: "هذا هو المعنى الحقيقي لترك.. أم الأرض".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي كان مسلسل "ورد جوري" الذي شاركت من خلاله في السباق الدرامي لرمضان 2017، وشاركها البطولة عمار شلق ورولا حمادة وغيرهم، وهو وإخراج سمير حبشي.